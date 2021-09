Découvrez toutes les infos start-up de la semaine

Seety

Seety, application mobile de stationnement 100% gratuite, est désormais disponible à Charleroi, qui devient ainsi la première ville wallonne à bénéficier des services de stationnement de la start-up belge. Grâce à sa communauté de plus de 360.000 Seetyzens, el'application permet à ses utilisateurs de trouver les zones de stationnement les plus avantageuses, d'éviter les amendes de parking et de payer leur stationnement en deux clics. Seety est désormais présente dans plus de 250 villes dans le Benelux et en France. Son service de paiement du stationnement en rue est, quant à lui, disponible à Bruxelles, à Anvers, à Charleroi et dans plus de 105 villes néerlandaises. Pour accélérer sa croissance, Seety a déjà levé plus d'1 million d'euros depuis sa création, en 2018, auprès de plusieurs business angels belges et carolos, ainsi que via Sambrinvest, IMBC et WAPInvest. "Nous sommes ravis de pouvoir lancer nos services à Charleroi, indique Hadrien Crespin, fondateur de Seety. Il était en effet un peu étrange pour une startup wallonne comme la nôtre de n'être présente qu'à Bruxelles, en Flandre et aux Pays-Bas. Nous espérons que ce sera la première d'une longue série de villes wallonnes".

Bevopr (ex-mynextcompany)

La plateforme mynextcompany.io s'appelle désormais Bevopr. Cette start-up, qui a développé une plateforme en ligne mettant en relation les développeurs IT et les sociétés, vient de lever 422.000 euros auprès de membres de BeAngels, du fonds Digital Attraxion et d'un investisseur privé. Cet apport de capital va permettre à la jeune pousse de développer de nouvelles fonctionnalités, telles que la recherche de mission ou emploi par localisation, mais aussi le développement du "machine learning" afin de proposer au maximum des offres qui vont être en lien avec ce que les développeurs recherchent. "On a vraiment mis l'accent sur la facilité d'utilisation de la plateforme: les talents comme les sociétés peuvent s'enregistrer en 3 minutes sans avoir besoin de télécharger leur CV. Une fois l'inscription finalisée, notre algorithme prend le relais pour proposer des matchs", indique Nicolas Christidis, fondateur de Bevopr . Avec déjà plus de 2.700 développeurs basés en Belgique et 500 sociétés qui sont déjà inscrits sur la plateforme, Bevopr.io compte bien prendre son extension internationale dès 2022.

Citizenfund

Actif depuis trois ans, le fonds d'investissement bruxellois Citizenfund a décidé d'ouvrir son capital aux jeunes afin de leur permettre d'investir dans des start-up à impact. Citizenfund a créé, à cette fin, une nouvelle catégorie de parts permettant aux personnes de moins de 26 ans d'acheter des parts à 50 euros. Les autres parts de la coopérative (à 250 €) restent disponibles pour tous les autres citoyens. Cet appel public à l'épargne, qui fait suite à un récent apport de fonds par finance&invest.brussels (150.000 €), vise à atteindre 500.000 euros de capital. Cela doit permettre au Citizenfund de financer une quinzaine de start-up à impact supplémentaires en 2021-2022. Citizenfund, qui compte déjà 200 coopérateurs-investisseurs, a déjà contribué à financer 17 start-up à impact en Belgique. Il s'agit notamment de Urbike (logistique en vélo-cargo), Incredible Company (bien-être en entreprise), Wilfried (magazine sur la politique belge), Happy Hours Market (récupération d'invendus alimentaires), Slow-Cosmétique (marketplace de produits éthiques et durables), NewB (banque durable) ou encore Bulkbar (distributeurs d'encas sains et zéro-déchet en entreprise).

VentureLab

A vos agendas! Le VentureLab organise, du 28 au 30 octobre, le "ClimathonLiège".L'objectif ? Faire émerger, durant 48 heures d'idéation collective et intensive, des entreprises et projets dont la raison d'être est d'amener des réponses aux défis climatiques. Trois challenges seront soumis aux participants (eau, alimentation, énergie). A la suite du Climathon, les participants qui le souhaitent seront soutenus dans la concrétisation de leurs idées en devenant incubés au VentureLab: ils bénéficieront des outils pour créer, lancer et pérenniser leur projet entrepreneurial. Infos et inscriptions: https://climathon.climate-kic.org/europe/belgium/liege/?lang=fr