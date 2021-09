Evergrande : La banque centrale chinoise libère 11,8 milliards d'euros

Vendredi, la banque centrale chinoise a injecté 90 milliards de yuans, soit environ 11,8 milliards d'euros, dans le système financier afin d'apaiser la nervosité entourant Evergrande, le groupe immobilier chinois qui risque de s'effondrer en raison d'une dette trop importante. Il s'agit d'une injection de liquidités à court terme par la Banque populaire de Chine. Ce montant est le plus élevé depuis février. Le but est d'éviter une crise de liquidité, selon les analystes.

La crise autour d'Evergrande provoque une nervosité croissante en Chine. Ce groupe immobilier est accablé par une dette de quelque 260 milliards d'euros. En début de semaine, Evergrande a prévenu qu'elle pourrait ne plus être en mesure de faire face à ses obligations financières. La semaine prochaine, le 20 septembre, sera un test important, car le groupe devra payer des intérêts.

Evergrande est l'un des plus grands groupes privés de Chine, qui a financé sa croissance ces dernières années en s'endettant massivement. Le groupe affiche une dette record de 1 966 milliards de yuans, soit environ 260 milliards d'euros. Dans le même temps, le groupe immobilier est un employeur important, actif dans 280 villes chinoises, représentant 200 000 emplois directs et environ 3,8 millions d'emplois indirects. Evergrande est également actif dans le développement de voitures électriques, l'embouteillage d'eau minérale, les services financiers, les parcs d'attractions, etc. Enfin, le groupe possède également un club de football : le Guangzhou FC, où l'Italien Fabio Cannavaro est entraîneur.

Une faillite risque donc d'avoir des conséquences très graves pour l'ensemble de l'économie chinoise et même au-delà. Car les institutions financières internationales ont également prêté de l'argent pour les projets immobiliers du groupe. En outre, les acheteurs de maisons et les investisseurs sont également très inquiets : en début de semaine, ils ont manifesté devant le siège d'Evergrande à Shenzen. Enfin, la faillite menace également d'entraîner dans sa chute les fournisseurs et les sous-traitants.

En outre, les inquiétudes concernant Evergrande surviennent à un moment où l'économie chinoise ralentit.