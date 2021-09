Malgré les doutes, le Salon de l'auto aura finalement bien lieu

La 99e édition du Salon de l'Auto, le "Brussels Motorshow", se déroulera du 14 au 23 janvier 2022 dans les palais de Brussels Expo, annonce vendredi la Febiac, la fédération de l'automobile et du cycle. Plus tôt cette semaine, plusieurs médias avaient indiqué que l'avenir de l'événement était menacé en raison de la décision de D'Ieteren de ne pas y participer. Le groupe Stellantis (fusionnant Peugeot, Fiat, Opel, Citroën) envisageait aussi lui aussi de s'éloigner. Sans ces deux mastodontes, le doute planait sur la tenue du salon de l'auto. Beaucoup d'autres marques conditionnaient en effet leur participation sur la présence d'au moins deux tiers des acteurs du marché. Finalement, un accord a été trouvé pour le maintenir.

Cette année, le salon de l'auto sera dominé par l'innovation technologique et en particulier l'électromobilité, les véhicules utilitaires légers et les deux-roues motorisés, précise Febiac. "Les véhicules ont beaucoup évolué ces deux dernières années, principalement grâce à l'offre de motorisations alternatives et de connectivité. Il est donc très important d'informer le grand public, les autorités et les médias sur les avancées de notre secteur, notamment en la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air. A ce titre, le salon de l'auto est une vitrine et une plateforme de communication idéale."