Une levée de 1,5 million d'euros pour réinventer la publicité en proposant des expériences extraordinaires

Permettre à des personnes de vivre une expérience unique grâce à une application tout en réinventant la publicité, c’est le nouveau concept de Jean Collinet, fondateur de Lucky Way.

À 21 ans, cet autodidacte prépare le lancement d'un nouveau produit dont l'objectif est de mettre en relation des personnes à la recherche d'expériences extraordinaires avec des marques proposant des moments de vie uniques. Derrière ce nouveau produit, un jeu sur smartphone "ou plutôt des compétitions", précise le CEO. L'idée est de proposer une expérience de jeu grand public et de permettre aux consommateurs de gagner des expériences qui changent leur vie. Voyage, rencontre avec des personnalités, évènement sportif ou encore repas gastronomique… sont autant de récompenses qu'il sera possible de gagner.

Après un test prometteur, à savoir une version bêta d'une application de jeu en réalité augmentée, ce jeune entrepreneur bruxellois a décidé de se repositionner. "Cette version a surtout permis de valider certaines hypothèses comme l'enthousiasme des consommateurs et des annonceurs", explique le CEO. Avec 15 000 utilisateurs "sans communication" et une centaine de partenaires comme Exki ou Thalys, les objectifs étaient largement atteints. "Cela a confirmé le potentiel du nouveau concept."

D'abord un jeu d'adresse

À l'origine, Lucky Way était un jeu d'adresse dans lequel il fallait éclater les ballons qui apparaissent à travers la caméra du smartphone. À l'intérieur de ces ballons se cachaient différents symboles à collecter pour ensuite les échanger contre des cadeaux à récupérer en ligne ou directement en magasin. Avec ce nouveau produit, fini les ballons, même si "la réflexion est toujours en cours, cela restera un jeu simple, gratuit et accessible à tous", précise le fondateur.

Pour atteindre ces nouveaux objectifs et développer son nouveau produit, le fondateur de Lucky Way, "un nom qui pourrait peut-être évoluer prochainement, mais sans certitude", veut employer une dizaine de personnes. Il vient donc de lever 1,5 million d'euros auprès de Digital Attraxion et d'investisseurs privés. Parmi les investisseurs de ce récent tour de table, on retrouve notamment Bernard Marchant (Rossel), Pierre Lagrange (GLG), Olivier Coune (Marcolini), Olivier Witmeur (Start Lab), Jérôme Gobbesso (New Pharma), Gilles Collet et Sébastien Van Vyve (Sparkers) et Eric Deltour (Dechert).

Un concept de publicité moins envahissant

Les discussions sont toujours en cours avec les différents partenaires potentiels mais il y a "un véritable enthousiasme de la part des annonceurs", confirme le CEO. "On continuera sûrement avec des marques qui ont collaboré sur l'ancienne version mais il y aura une sélection car l'idée est d'être original."

Grâce à l'application, ces annonceurs profitent d'un nouveau canal de communication et créent un nouveau rapport avec les consommateurs. "C'est un système de publicité moins envahissant et intrusif auquel le consommateur est plus réceptif", ajoute le fondateur.

Lucky Way n'identifie pas de concurrence sur le marché. "Il y a évidemment des applications qui permettent de gagner des cadeaux mais elles reposent plus sur un système de hasard alors que nos récompenses se gagneront au mérite."

La date de lancement de ce nouveau produit n’est pas encore officielle mais dès 2022, Lucky Way s’envolera vers l’international puisqu’il n’y a aucune raison de se limiter à la Belgique.