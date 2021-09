Accueil Economie Entreprises & Start-up Les profils RH accordent plus d’importance à la diversité que les profils business : "C’est une erreur" La diversité est essentielle pour 71 % des entreprises belges, selon Workday. Et dans la pratique ? © Shutterstock Solange Berger Journaliste au service Economie





"Nous sommes convaincus que le renforcement de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion est une condition préalable à la réussite et à la croissance", déclare Dorien Roes, country manager Belux chez Workday, éditeur de logiciels RH et finance. En Belgique, 71 % des entreprises déclarent attacher une grande importance à l'égalité, la diversité et l'inclusion (ED&I)...