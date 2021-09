Liberty Steel annonce la suppression de 153 emplois en Belgique

La direction du groupe Liberty Steel a annoncé, lundi, à l'occasion d'un conseil d'entreprise extraordinaire, qu'elle allait devoir se séparer de 153 travailleurs (sur un peu plus de 700) afin de sauver l'outil sidérurgique et d'éviter la faillite, a confirmé une source syndicale à Belga. La ligne de galvanisation 4, de Flémalle, serait la plus lourdement touchée selon les premières informations issues du conseil d'entreprises qui était toujours en cours lundi en fin de matinée.

Liberty Steel est actif à Tilleur et Flémalle.