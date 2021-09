Google veut acheter un immeuble à Manhattan pour 2,1 milliards de dollars: "Le plus gros achat immobilier aux Etats-Unis"

Selon le cabinet Real Capital Analytics, cité par le Wall Street Journal, il s'agirait du plus gros achat immobilier aux Etats-Unis pour un bâtiment abritant des bureaux depuis le début de la pandémie.

Google loue déjà ces locaux, qui se trouvent sur le site d'un ancien terminal ferroviaire (St. Johns Terminal) dans le quartier de Hudson Square, au sud-ouest de Manhattan, près de la rivière Hudson.

Le géant californien souhaite ouvrir d'ici à la mi-2023 un campus d'une superficie totale de près de 160.000 mètres carrés et en faire son siège new-yorkais, en charge notamment des ventes et des partenariats.

Le site final doit s'étendre sur trois bâtiments répartis entre Hudson Street et Washington Street. La construction de deux d'entre eux est déjà achevée.

L'entreprise, dont le siège principal est à Mountain View en Californie, possède plusieurs bâtiments à New York: elle a racheté en mars 2018 le Chelsea Market, célèbre bâtiment du quartier de Chelsea pour 2,4 milliards de dollars, où se situent entre autres les bureaux de sa filiale YouTube.

En 2010, elle avait acquis un immeuble situé en face du Chelsea Market pour 1,77 milliard de dollars.

"Google a la chance de se sentir chez soi à New York depuis plus de 20 ans, une période au cours de laquelle nos effectifs (dans l'Etat de New York, ndlr) ont atteint le nombre de 12.000 employés", a déclaré la directrice financière du groupe Ruth Porat dans un communiqué.

"La vitalité, la créativité et le talent d'envergure internationale de New York nous ont permis d'y rester implantés", a ajouté Mme Porat.

Les élus locaux se sont également réjouis de l'annonce du groupe californien.

"L'investissement historique de Google à New York marque une étape gigantesque pour notre redressement économique", a réagi le maire de la ville, Bill de Blasio.

"L'achat de St. John's Terminal garantit que New York restera un leader technologique mondial et un endroit où les gens ont fortement envie de vivre et de travailler", a ajouté l'édile.