Tentatives d’intimidation  auprès de travailleurs en vue de la grève du 24 septembre dans le secteur de la chimie

Dans le secteur de la chimie, les syndicats sont sur le front des négociations sectorielles, entamées ce mardi. "S'il y a un accord sectoriel, il y aura tout de même de la frustration, car nous sommes bloqués à une marge salariale de 0,4 % ", dénonce Andrea Della Vecchia, secrétaire fédéral de la FGTB. "La loi de 1996 est à côté de la plaque. Créer de l'emploi oui, mais il faut de l'emploi de qualité. L'employé qui gagne 11,93 brut de l'heure et qui va gagner cinq centimes de plus, comment fait-il pour tenir son ménage ? Les femmes sont particulièrement touchées par la précarité dans le secteur. On est dans un système qui a montré ses limites", ajoute-t-il.

Si la FEB, la fédération patronale belge, estime que la hausse des salaires risquerait dans la foulée de renforcer l'inflation, le syndicaliste balaie l'argument. "Si des employeurs estiment avoir besoin de cash, regardons les fuites de capitaux ou les dividendes. Ce ne sont pas des slogans de syndicats, ce sont des faits, publiés par la Banque nationale belge", ajoute-t-il, mentionnant les milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires et les bénéfices nets qui se sont envolés en 2020, dans la chimie et le secteur pharma.

Du côté d’essenscia, on nous signale qu’il est trop tôt pour faire un commentaire sur les exigences syndicales, les négociations étant tout juste entamées.

Courriers sans équivoque...

Le syndicaliste dénonce également les tentatives d’intimidation de certaines entreprises par rapport à la manifestation intersectorielle prévue ce 24 septembre. Nous avons d’ailleurs pu consulter une copie de mails que des intérimaires travaillant dans l’entreprise brugeoise Prince (qui fournit des produits chimiques de base) ont reçu de leur agence pour leur faire part de la “déception” du groupe, la liste des grévistes leur étant transmise pour des raisons d’organisation. C’est sans équivoque.

L'agence intérim à l'origine des mails indique clairement que l'entreprise a signalé les travailleurs et a fait part de son mécontentement. L'employeur qui ferait "tout" pour les collaborateurs et leur assurerait de "bons paiements". Si l'entreprise ne nous a pas encore répondu, difficile de vérifier les chiffres concernant les salaires. Néanmoins, c'est une pression claire sur le droit de grève.

"Sur un ton qui ne dupe personne, l’agence concède que c’est au travailleur de décider s’il participe ou pas à cette action, mais insiste lourdement sur le fait que Prince est un bon employeur-utilisateur, qui fait tout pour les travailleurs, contrairement au syndicat. Et de rappeler aussi que les travailleurs montrent ainsi une certaine image d’eux à l’entreprise. Pour la FGTB Chimie et la Coordination FGTB Intérim, c’est une attaque grave contre les libertés syndicales – une de plus. Dans le cas présent, cette intimidation vise des travailleurs particulièrement fragiles, soumis à une précarité extrême, avec des contrats courts et sans la moindre garantie d’emploi. De même, c’est le secteur de la chimie qui est ici visé, mais la pratique n’a pas de frontières sectorielles", alerte le syndicat.