Kuehne+Nagel annonce le licenciement des 549 travailleurs de son site de Nivelles

Douche froide à Nivelles. Kuehne+Nagel, propriétaire de la société Logistics Nivelles S.A. depuis 2005, a annoncé la fermeture du site de Nivelles. Par conséquent, elle informe que les 549 personnes y travaillant seront licenciées.

"Comme le site de Nivelles ne peut pas répondre aux défis de la distribution de produits secs et frais, la Direction se voit contrainte d'annoncer son intention de fermer le site de Nivelles d'ici l'automne 2022, et par conséquent, se voit également contrainte d'envisager un licenciement collectif pour l'ensemble du personnel, soit 549 personnes. La Direction entreprend aujourd'hui avec les partenaires sociaux la procédure d'information et de consultation en matière de licenciement collectif. Elle fera tout pour que cette phase se déroule de la meilleure façon possible, dans un esprit de dialogue", détaille le groupe dans un communiqué.

Incapacité à retrouver la rentabilité

Dans le détail, l'entreprise allemande explique que depuis le rachat, "la situation de Logistics Nivelles est particulièrement préoccupante". Malgré plusieurs tentatives de réorganisation, "le site continue à générer des pertes importantes au fil des années. Les efforts déployés pour tenter de résoudre cette situation ne suffisent pas à revenir au seuil de rentabilité. En 2021, une nouvelle augmentation de capital s'est avérée nécessaire pour compenser ces pertes". Aujourd'hui, il ne donne aucune perspective de profitabilité.

Kuehne+Nagel, qui possède dix sites en Belgique pour plus de 2 500 travailleurs, effectue un remaniement à grande échelle. "Kuehne+Nagel a réalisé une analyse en vue de définir une configuration visant à améliorer le niveau de services, à retrouver la rentabilité de l'activité, tout en offrant une polyvalence suffisante pour faire face aux variations et changements futurs du marché", continue le communiqué.

A la suite de cette analyse, le site de Kontich (Anvers) a été choisi pour gérer l'activité des produits secs, et celui de Kampenhout (Brabant flamand) prendra en charge les produits frais. "Le site actuel de Nivelles n'est pas adapté pour gérer plus de volumes de produits frais et présente les mêmes inconvénients en termes de productivité, de coût de la main d'œuvre et de localisation."