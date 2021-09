Les quatre grandes banques belges lancent leur réseau de distributeurs "Bancontact" dans la contestation

Il y a un près de deux ans, les quatre grandes banques du pays (BNP Paribas Fortis, ING, Belfius et KBC) annonçaient leur volonté d’unir leurs forces pour “optimiser” leur réseau de distributeurs automatiques de billets de banque (ATM) et créaient, pour ce faire, l’opérateur Batopin.

Après un an et demi de préparation et quelques changements visant à répondre aux critiques, notamment du réseau alternatif Financité, Batopin a ouvert ce jeudi les six premiers distributeurs automatiques de billets neutres du pays qui porteront le logo Bancontact. Ces "points Cash" sont situés à Anderlecht, Gand, Lierneux, Stavelot, Nimy et Clavier. "Une aubaine pour les habitants de Lierneux et Stavelot, vu que ces communes ne disposaient déjà plus de distributeur de billets", souligne le communiqué. Une façon de répondre aux critiques selon lesquelles certaines communes de Wallonie avaient été oubliées dans le projet initial…

Pour fin 2024, il y aura 2 000 distributeurs sur 700 sites (notamment dans des gares ou des rues commerçantes). Ils remplaceront les quelque 5 062 distributeurs actuels pour les 4 grandes banques, dont la majorité se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur des agences bancaires.

Une forte réduction donc, même si chez Batopin, on assure que "95 % des citoyens auront accès à un distributeur à moins de 5 km de leur lieu de travail ou de leur domicile". Et d'ajouter que "22 sites ont été sélectionnés" car ils étaient considérés comme "sensibles" étant donné la faible densité de population. "Parler de réduction des distributeurs est anxiogène et inexact. Il y aura moins de distributeurs mais pas moins d'accessibilité. Le réseau neutre sera mieux réparti", explique le porte-parole de Batopin Vincent Bayer.

Sept communes wallonnes

Des arguments qui sont loin de faire l'unanimité. "A en croire Batopin, la Wallonie sera la grande gagnante de cette nouvelle version puisque seules sept communes wallonnes n'auront aucun distributeur sur le territoire, contre neuf actuellement. Mais ce chiffre tient compte de tous les services, en ce compris donc les distributeurs des banques ne faisant pas partie du projet Batopin et ceux mis en place par bpost, qui pallie trop souvent l'absence de service bancaire", souligne Financité dans un communiqué. Le réseau alternatif rappelle aussi que "le critère des 5 km (à vol d'oiseau !) utilisé par Batopin est loin d'être une distance acceptable".

Les Verts remettent, eux aussi, en cause la norme des 5 km. Celle-ci "devrait être la suivante : au moins un guichet automatique dans chaque zone résidentielle et les zones rurales, quelle que soit la distance entre deux guichets", explique Nicolas Parent, député fédéral Ecolo, dans un communiqué.

Pour les Verts, les agences bancaires doivent être organisées de la même manière que les guichets automatiques : soit une même agence offrant les mêmes services bancaires physiques aux clients de différentes banques. "Il est important d'assurer un service bancaire de proximité de qualité, comme c'est le cas pour les points de service postal", conclut Nicolas Parent.

Une demande similaire émane de la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker (Open VLD). Dans un communiqué publié ce mercredi, elle demande que les guichets automatiques puissent également être utilisés pour les virements traditionnels et qu’ils restent facilement accessibles pour les clients des autres banques.