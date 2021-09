Les 20 jeunes Belges candidats au championnat européen des métiers sont arrivés en Autriche

C'est toujours aussi motivés que les 20 jeunes Belges qui défendront nos couleurs au championnat européen des métiers EuroSkills sont arrivés à Graz en Autriche. Dès ce jeudi et jusqu'à samedi, ils mesureront leurs compétences à celles de près de 400 jeunes venus de 19 pays. Les 20 Red Bears représenteront 17 métiers : art floral, coiffure, conception mécanique DAO, intégration robotique, mécatronique, soudage, aménagement des parcs et jardins, ébénisterie, maçonnerie, menuiserie, peinture et décoration, taille de pierre, technologie automobile, boulangerie, cuisine et esthétique.

Quelque 45 métiers sont en compétition en tout sur plus de 70 000 m². Plus de 20 000 visiteurs sont attendus par jour. Ce sont deux tonnes de matériel (boite à outils des compétiteurs et des experts) qui ont été envoyées par le team belge dans la ville autrichienne.

Comme des athlètes sportifs, ces 20 jeunes se sont entraînés pour affiner leurs compétences et travailler leur mental. Et comme nos athlètes olympiques, ils ont droit, ce mercredi soir, à leur cérémonie d'ouverture, avant de se lancer dans la compétition pour trois jours intensifs. Près de 2 700 personnes y participent.