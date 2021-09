Mithra perd des plumes en Bourse après l'annonce de l'abandon du PeriNesta

La biotech liégeoise Mithra perd quelques plumes en Bourse ce mercredi matin après avoir annoncé devoir abandonner son produit candidat PeriNesta, qui visait à soulager certains symptômes de la "postménopause". Le cours de l'action perdait 7% peu de temps après l'ouverture.

"Au cours de la réunion stratégique qui s'est tenue les 20 et 21 septembre 2021, le Conseil d'administration de Mithra a analysé le retour des agences réglementaires portant sur le projet de développement initial de PeriNesta, ainsi que le budget supplémentaire nécessaire pour réaliser ce développement conformément aux attentes règlementaires au regard des 20 millions d'euros prévu à l'origine. Le Conseil d'administration a décidé que ce projet de développement initial de PeriNesta n'était désormais plus opportun ni prioritaire pour la société et que d'autres scénarios alternatifs basés sur Estelle et Donesta pourraient permettre de cibler ce marché de la périménopause sans engager de frais de développement substantiels. Par conséquent, l'autorisation de mise sur le marché prévue initialement pour 2023 dans ce projet de développement opportuniste n'est plus réalisable", a justifié Mithra, qui a par ailleurs obtenu le feu vert de plusieurs pays ces derniers mois pour la commercialisation de sa pilule contraceptive Estelle, principal produit développé par l'entreprise. Pour rappel, Mithra est également un manufacturier, ou "CDMO", pour d'autres entreprises.

"Après avoir lancé avec succès en 2021 son premier produit de sa plateforme estetrol, Estelle, la Société entend faire de la valorisation de son second et majeur produit candidat à base d'estetrol ciblant la ménopause, Donesta, une absolue priorité. Forte de ce pipeline couvrant la contraception et la ménopause, Mithra explorera en parallèle la voie la plus judicieuse pour répondre aux besoins spécifiques des femmes durant cette phase de transition qu'est la périménopause", ajoute la biotech liégeoise.

"Cette période spécifique de la vie des femmes reste totalement inexplorée. Il n'existe en effet à ce jour aucun produit enregistré pour répondre aux besoins des femmes périménopausées, or les besoins liés à cette période sont réels. Le développement R&D d'un tel produit candidat reste assez exigeant, en particulier au niveau réglementaire, et le feedback des agences nous a convaincus de tenter d'utiliser l'un de nos produits pour la contraception et la ménopause afin de cibler ce marché. Notre priorité absolue est d'explorer encore davantage toutes les potentialités que pourrait offrir l'estetrol dans la ménopause au sein du programme Donesta, et de poursuivre nos recherches pour développer des alternatives innovantes qui permettront de répondre aux besoins insatisfaits des femmes à chaque étape de leur vie, et améliorer leur qualité de vie en toute sécurité", a déclaré pour sa part Graham Dixon, Chief Scientific Officer de Mithra Women's Health.