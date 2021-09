Qui est Xu Jiayin, patron du groupe immobilier Evergrande ?

Menacé de faillite, le géant chinois de l’immobilier Evergrande a annoncé, mercredi, le paiement d’intérêts sur une petite partie de sa dette. De quoi souffler un peu pour son patron, Xu Jiayin, qui se bat pour sauver son groupe, écrasé par 260 milliards d’euros de dette.

De la pauvreté rurale aux milliards de l’immobilier, la fortune de Xu Jiayin a suivi la croissance fulgurante de la Chine pendant la majeure partie des deux dernières décennies. Également connu sous le nom de Hui Ka Yan en cantonais, cet homme de 62 ans a été l’homme le plus riche d’Asie, avec un penchant pour les yachts et les marques de luxe et le bon goût de faire l’éloge du Parti communiste qui menait l’économie vers un boom de l’accession à la propriété.

Le milliardaire d'aujourd'hui, dont la mère est décédée alors qu'il n'avait qu'un an, a rappelé dans un discours en 2017 comment il s'est nourri de patates douces et de pain cuit à la vapeur tout au long de sa scolarité : "À cette époque, mon plus grand souhait était de sortir de la campagne, de trouver un emploi et de pouvoir manger mieux."

Lorsque les universités rouvrent leurs portes, Xu Jiayin étudie la métallurgie avant d’être affecté à une usine sidérurgique d’État.

En 1992, il part pour Shenzhen, avant de fonder Evergrande, en 1996. Les 323 appartements du premier projet de l’entreprise se vendent en quelques heures…

Evergrande se lance dans le développement de masse, construisant des appartements très demandés dans toute la Chine et capitalisant sur l’accumulation rapide de richesses. Le groupe lève 7,6 milliards d’euros à son introduction en bourse à Hong Kong, en 2009, devenant la plus grande société immobilière privée de Chine.

En 2010, M. Xu rachète l’équipe de football de Guangzhou, en difficulté, qu’il rebaptise Guangzhou Evergrande, et investit dans des joueurs et des entraîneurs de classe mondiale.

Le groupe investit également dans les véhicules électriques, le tourisme et l’eau en bouteille.

En 2017, sa richesse était estimée à 43 milliards de dollars, selon Bloomberg, mais elle est aujourd'hui estimée à moins de 9 milliards de dollars, et a perdu 14,5 milliards depuis le début 2021 avec d'effondrement de la valeur d'Evergrande.