Wizz Air ouvre deux nouvelles destinations au départ de la Belgique

Wizz Air commencera à exploiter des vols entre l'aéroport de Bruxelles Sud Charleroi et Suceava en Roumanie, les mardis et samedis à partir du 4 décembre 2021. De plus, à partir du 14 décembre, le transporteur assurera des vols entre Charleroi et Debrecen en Hongrie, également les mardis et samedis. Les billets pour les nouvelles lignes sont disponibles sur wizzair.com et via l'application mobile à partir de 24,99 euros.

Ces nouvelles liaisons s'ajoutent aux 15 destinations de Wizz Air déjà existantes au départ de Charleroi : Bacău, Budapest, Bucarest, Chisinau, Cluj-Napoca, Debrecen, Iasi, Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Sofia, Suceava, Timisoara, Tirana, Varna, Varsovie et Vienne.

La compagnie aérienne, cotée à la Bourse de Londres, recommande bien sûr aux passagers de vérifier soigneusement les impératifs sanitaires avant le départ. Le site web de Wizz Air contient par exemple des liens utiles vers les sites gouvernementaux, une carte à code couleur des destinations vers lesquelles on peut voler et aussi des formulaires à remplir avant le départ.