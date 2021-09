Evergrande sommé d'achever ses projets de construction et de rembourser Pékin

Le groupe immobilier China Evergrande Group, en proie à des difficultés financières, doit se concentrer sur la liquidation des projets immobiliers inachevés. En outre, l'entreprise doit s'efforcer de rembourser les investisseurs individuels. C'est ce que disent les régulateurs financiers de Pékin, qui ont donné au groupe immobilier une série d'instructions détaillées. Ces instructions stipulent également qu'Evergrande doit éviter de faire défaut sur les paiements à court terme. Lors d'une réunion avec les représentants d'Evergrande, les régulateurs ont également déclaré que la société devait communiquer de manière proactive avec les détenteurs d'obligations pour éviter le défaut de paiement.

La menace de faillite d'Evergrande, qui croule sous une dette équivalente à 260 milliards d'euros, tient en haleine les investisseurs du monde entier. Les inquiétudes croissantes concernant le groupe provoquent des ventes sur les marchés asiatiques et soulignent la façon dont la crise s'étend à d'autres actifs.

Les investisseurs se préparent à une échéance de paiement cruciale jeudi. La société doit payer 83,5 millions de dollars (plus de 71 millions d'euros) d'intérêts sur une obligation de 2 milliards de dollars. Le prochain délai de paiement est une semaine plus tard.

Un défaut de paiement pourrait déclencher la plus grande restructuration de la dette de l'histoire de la Chine. Ce serait également le coup le plus dur porté à ce jour à un marché qui a attiré les gestionnaires d'actifs internationaux avec des rendements lucratifs. Cela s'est produit à un moment où les rendements obligataires mondiaux étaient à des niveaux historiquement bas.

"Tout mettre en oeuvre"

Le président du géant immobilier chinois ultra-endetté a appelé ce jeudi son groupe à "tout mettre en oeuvre" pour honorer ses engagements, a rapporté jeudi la presse officielle.

Le président du groupe, Xu Jiayin, a réuni mercredi soir plus de 4.000 cadres de l'entreprise pour les exhorter à "consacrer toute leur énergie à la reprise du travail et de la production et à la livraison des biens immobiliers", a rapporté le quotidien boursier China Securities Journal.

Un temps parmi les plus grosses fortunes de Chine, M. Xu a également souligné que le groupe devait "tout mettre en oeuvre pour honorer" ses engagements.

Ces déclarations interviennent alors qu'Evergrande faisait face jeudi à une nouvelle échéance: un versement de 83,5 millions de dollars (71 millions d'euros) d'intérêts sur une obligation libellée dans la monnaie américaine. Jeudi soir à l'heure chinoise, l'échéance était passée sans qu'Evergrande ait communiqué sur un éventuel versement.

Dans le cas où l'échéance n'aurait pas été honorée, Evergrande bénéficierait d'un délai de grâce de 30 jours avant d'être déclaré en défaut de paiement.

Paiements en nature

Faute de pouvoir emprunter sur les marchés financiers, et à court de liquidités, le groupe a essayé de rembourser certains de ses créanciers en nature, en proposant notamment des places de parking et des propriétés inachevées.

"Ce n'est qu'avec une reprise pleine et entière de notre travail, de notre production, de nos ventes et de nos opérations que nous pourrons garantir les droits et intérêts des propriétaires d'appartements et assurer le paiement des investisseurs", a martelé Xu Jiayin mercredi soir, selon le China Securities Journal.

La crainte de voir se répéter en Chine, deuxième économie de la planète, un scénario à la Lehman Brothers, la banque américaine dont la faillite avait précipité la crise de 2008 aux Etats-Unis et dans le monde, a beaucoup agité les places financières ces derniers jours.

Tous les regards sont tournés vers le gouvernement chinois, qui n'a pas précisé s'il entendait intervenir ou non en faveur du conglomérat privé.