Vente d'Anderlecht : Coucke "ravi et triste en même temps" envisage de se constituer partie civile

Le président du conseil d'administration d'Anderlecht, Marc Coucke, et/ou le club de football lui-même examinent la possibilité de se porter partie civile en vue d'une éventuelle indemnisation. C'est ce qu'a déclaré Marc Coucke jeudi via Twitter en réaction à l'information de De Tijd selon laquelle le parquet veut poursuivre les ex-hauts lieutenants d'Anderlecht Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck et Jo Van Biesbroeck pour des irrégularités présumées lors de la vente du club de football en 2017.

Marc Coucke est "ravi et triste en même temps". Selon les montants qui circulent, Coucke aurait payé 5 millions d'euros de trop pour le club, écrit le journal économique. Le juge d'instruction bruxellois Laurence Heusghem a terminé l'enquête sur la vente. Bientôt le dossier ira à la chambre de justice de Bruxelles. Il devra décider s'il renvoie les trois personnes ainsi que l'agent du joueur Christophe Henrotay devant le tribunal pénal.

Via Twitter, Coucke a remercié le tribunal pour "l'enquête approfondie dans cette affaire". "Il va sans dire qu'il est actuellement étudié si moi-même et/ou le RSCA nous constituerons partie civile afin d'avoir accès au dossier et d'obtenir une éventuelle indemnisation", peut-on lire dans la réaction.

M. Coucke a des sentiments mitigés à l'égard de ce nouveau développement. "Heureux et triste à la fois de ce dossier, je ferai (en tant qu'actionnaire principal) tout ce qui est en mon pouvoir avec la direction du club et le staff sportif pour que les nombreux supporters puissent espérer un avenir brillant, digne et réussi pour le RSCA."