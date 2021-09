Alstom cherche à embaucher 150 personnes dans le pays

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo était vendredi en visite sur le site d'Alstom à Charleroi. L'entreprise spécialisée dans le secteur des transports, principalement ferroviaires, a indiqué à cette occasion que ses activités étaient en croissance en Belgique et qu'elle était en train de recruter 150 collaborateurs dans le pays. Alstom a remporté différents contrats ces derniers mois qui nécessitent le recrutement de 150 nouveaux collaborateurs, principalement ingénieurs et techniciens, pour des postes ouverts aux jeunes diplômés et ceux disposant déjà d'une expérience professionnelle.

Alstom emploie 1.900 personnes sur ses deux sites belges : 550 à Bruges et 1.350 à Charleroi.

Celui de Bruges est un site de production pour les trains M7 de la SNCB, tandis que l'entreprise a développé à Charleroi deux centres d'excellence : l'un dans la signalisation, pour lequel il détient le leadership mondial de la signalisation embarquée ERTMS pour les trains, et l'autre dans l'électronique de puissance.