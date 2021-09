Entre fermeture d'usines et transports englués, Nike prévoit des pénuries

L'équipementier Nike, qui subit de plein fouet les fermetures d'usines de certains fournisseurs au Vietnam et en Indonésie et les problèmes de congestion dans les transports, a prévenu que certains de ses produits pourraient à court terme n'être plus disponibles immédiatement.