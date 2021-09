Les travailleurs d'ArcelorMittal Gand ont repris le travail

Les travailleurs d'ArcelorMittal à Gand ont repris le travail après un arrêt de travail qui a mis l'usine en veilleuse depuis mercredi. Vendredi, les équipes ont commencé à 6 et 8 heures et il n'y a plus d'actions. C'est ce qu'ont affirmé diverses sources syndicales.

La direction promet des négociations salariales accélérées avec une prime corona de 500 euros. L'ACV et l'ACLVB confirment que, pour l'instant, il n'y a plus d'actions sur le site, où plusieurs centaines de travailleurs sont en grève depuis mercredi. Environ 4 600 personnes au total - dont des cols blancs - travaillent sur le site. Mais aussi des équipes plus tardives ont participé à l'action, qui était soutenue par les trois syndicats ABVV-metaal, ACV-CSC Metea et ACLVB.

Les travailleurs demandent principalement une compensation pour leur volonté de travailler pendant la crise du Covid-19. Auparavant, la direction avait déjà reconnu les préoccupations et promis des améliorations. Aujourd'hui, une série de promesses semble se concrétiser. Les négociations salariales, qui étaient prévues pour la fin du mois d'octobre, ont été avancées et débuteront le 4 octobre.

Les syndicats parlent également d'une prime corona de 500 euros. Cela s'ajoute à toute augmentation salariale comprise dans la marge salariale qui est incluse dans la CCT. Vendredi après-midi, une nouvelle équipe de travailleurs commencera à travailler chez le fabricant d'acier. Ils seront également informés du rapprochement de la direction.

Mais les deux sources syndicales s'attendent à ce que là aussi la paix sociale ne soit pas affectée. Entre-temps, les syndicats informent les travailleurs de différents secteurs du vaste site industriel situé le long du canal Gand-Terneuzen. Là, la perspective de nouvelles négociations syndicales avec la direction semble soutenir la volonté de travailler.