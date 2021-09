Willem Stox (directeur général d’Ixina Belux) : "La période Covid a apporté un autre souffle, la capacité des clients à avancer seuls dans leur projet"

"Le béton préfabriqué peut rendre les maisons plus résistantes aux catastrophes naturelles, comme les inondations"

Durable, résistant, le béton préfabriqué a toute sa place dans une construction plus verte et dans un contexte météorologique de plus en plus extrême, estime Vincent Kerkstoel, nouveau président de la Fédération de l’industrie du béton.