Hausse des prix du gaz : le groupe chimique allemand BASF réduit sa production d’ammoniaque à Anvers

A l'échelle mondiale, Anvers est le deuxième plus gros site de production du groupe BASF.

A la suite de la hausse des prix du gaz, le groupe chimique allemand BASF a annoncé la réduction de sa production d’ammoniaque sur son site d'Anvers.

Le site de BASF à Anvers est situé dans la partie septentrionale du port d’Anvers. Il s’agit du centre de production chimique le plus important de Belgique et de la deuxième plus importante plateforme de production du groupe BASF dans le monde entier.