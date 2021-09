Un deuxième "Colruyt Professionals" ouvre à Bruxelles

Mercredi, la chaîne de supermarchés Colruyt a ouvert un deuxième magasin de son concept de magasin "Colruyt Professionals", qui s'adresse aux clients professionnels. Le nouveau magasin est situé à Drogenbos, à la frontière avec Anderlecht. Le concept de magasin - où seuls les clients possédant une carte Professional Plus peuvent entrer - a été lancé en juin de l'année dernière, avec l'ouverture d'une succursale à Schaerbeek. Sur la base d'une "évaluation très encourageante" de ce premier magasin de gros, il a été décidé d'ouvrir un deuxième magasin à Bruxelles, a indiqué le détaillant dans un communiqué de presse lundi. Un éventuel déploiement dans d'autres villes sera décidé après "une évaluation approfondie".

Le magasin "Colruyt Professionals" de Drogenbos a pour but de soulager les magasins Colruyt ordinaires d'Anderlecht, Uccle et Vorst. Selon M. Colruyt, le magasin est idéalement situé, "parce qu'il y a beaucoup de potentiel pour les petits magasins de quartier (qui font leurs courses chez un grossiste, NdlR) et qu'il est proche du marché du matin, mais aussi des grands axes routiers de la frontière linguistique".

Colruyt espère convaincre les clients professionnels avec, entre autres, une ouverture précoce (6h30), des allées plus larges, des étagères de magasin plus hautes et un quai de chargement. Le détaillant souhaite également proposer les prix les plus bas de la région, tout comme dans les magasins ordinaires.