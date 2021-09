Une procédure Renault engagée au sein de D’Ieteren Centers : "Les travailleurs sont en colère"

D’ici à la fin de l’année, l’importateur automobile D’Ieteren pourrait fermer deux de ses implantations, le D’Ieteren Center Mail à Ixelles et la carrosserie Wondercar à Drogenbos. Une décision qui pourrait avoir pour coût quelque 103 emplois sur les 386 que compte sa filiale D’Ieteren Centers. Communiquée en matinée au cours d’un conseil d’entreprise extraordinaire, cette décision stratégique débouche donc sur une procédure Renault au cours de laquelle les représentants du personnel vont être amplement informés, et au cours de laquelle les discussions porteront sur les solutions envisageables ou les modalités et pistes de reclassement du personnel concerné.

Pression supplémentaire

Nouvelle douche froide, ou simple coup de pression sur les représentants du personnel qui ont refusé il y a peu les propositions de la direction visant à aligner certains avantages salariaux sur ceux des autres concessions du groupe ? "Nous devons évidemment réserver l'information précise aux représentants du personnel, comme l'impose la procédure Renault qui vient d'être lancée", nous explique Jean-Marc Ponteville, porte-parole de D'Ieteren. "Mais on parle ici de deux concessions structurellement déficitaires, que les propositions antérieures de la direction visaient à rendre rentables dans le cadre d'un plan plus large impliquant aussi des investissements. Nous sommes évidemment très conscients des implications que cela peut avoir sur les travailleurs, et notre volonté a toujours été de préserver un maximum d'emplois".

Travail à l’arrêt à Ixelles

Dans son communiqué, D'Ieteren rappelle néanmoins que "préalablement au référendum, la Direction avait très clairement informé l'ensemble du personnel que le rejet de l'alignement partiel des conditions d'emploi au marché pouvait mener à une intention de fermeture des deux sites structurellement déficitaires". "Les travailleurs de chez D'Ieteren sont en colère. Il ne faut pas leur faire porter le chapeau pour une décision qui avait déjà été prise par la direction", a réagi Corine Martin, secrétaire permanente CNE, à la suite de cette annonce. Les travailleurs du garage de D'Ieteren dans la rue du Mail à Ixelles ont d'ailleurs arrêté le travail lundi matin.

Le groupe, qui avait déjà annoncé une restructuration il y a peu, explique aussi sa volonté de modifier sa stratégie vis-à-vis de deux concessions dont l'absence de rentabilité n'est pas neuve, par des conditions commerciales influencées bien sûr par la crise sanitaire, mais de manière durable. "Nous avons connu une baisse des ventes de 20 % en 2020, mais nous prévoyons une baisse structurelle de ces ventes pour 2021, 2022 et 2023", explique encore Marc Ponteville. "Il faut aussi savoir que l'arrivée de la voiture électrique va bouleverser la donne, avec une chute significative des besoins des utilisateurs en matière de service après-vente. Et pour ce qui concerne Bruxelles, on le voit déjà, la voiture est de moins en moins bienvenue dans les rues. On sent aussi la pression sur nos activités de la mobilité alternative".

Un univers en mutation rapide

Le groupe D’Ieteren a pour sa part entamé sa mutation en diversifiant son offre globale dans la mobilité alternative, pour accompagner notamment les entreprises dans leurs offres de mobilité à leurs employés. Mais cela n’arrange pas la situation à venir des concessions, comme le montre la stratégie commerciale d’un géant du secteur comme Tesla qui se passe de concessions et réalise ses ventes en ligne.