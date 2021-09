Accueil Economie Entreprises & Start-up "C’était l’apocalypse" : ravagé par les inondations, Walibi va rouvrir ses portes juste à temps pour la cruciale période d'Halloween Jour J-4 avant la réouverture du parc qui était sous eau à la mi-juillet. Samedi, Walibi accueillera à nouveau des visiteurs après plus de deux mois de travaux et réparations. Et le contre-la-montre n’est pas fini… Après les inondations du juillet, le bilan était très lourd : 85 % des attractions étaient endommagées. ©Ennio Cameriere Anne Masset Journaliste service Economie







Vendredi dernier, 9h30. On ne voit plus rien ou presque en se promenant dans les allées de Walibi. Difficile d'imaginer qu'il y a un peu plus de deux mois et demi, tout était sous eau. Les petits bégonias rouges, tout pimpants, égaient les bordures, l'herbe est impeccable, les parterres et buissons semblent en pleine forme,...