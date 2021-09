Grève imminente dans les stations-service Texaco et Esso sur les autoroutes

Lundi prochain, de nouvelles actions sont prévues chez Texaco et Esso. À trois endroits, les stations-service situées le long de l'autoroute seront fermées dans les deux sens, ont annoncé mardi le syndicat chrétien ACV Puls et le socialiste BBTK. Elle concerne Kruibeke nord et sud, Heverlee nord et sud et Saint-Ghislain nord et sud (Hainaut). Une pompe restera ouverte. Le personnel de Texaco et Esso n'est pas satisfait des conditions de travail dans les stations-service, qui sont exploitées par le groupe EG. Ils ont soulevé des problèmes liés à la pression du travail et aux salaires. Selon les syndicats, de nouvelles consultations ce mardi n'ont rien donné.

ACV Puls parle d'une "grève nationale". Les six stations d'autoroute seront effectivement fermées, déclare le dirigeant syndical Kevin Kiggen, mais une pompe y restera ouverte. "Nous voulons que les gens puissent encore faire le plein. Une pompe que nous allons laisser ouverte."

Charge de travail

Les problèmes de charge de travail et de manque de personnel ont été soulevés depuis longtemps auprès de la direction, ajoute Jasmien Durnez, secrétaire de la BBTK. "Il est maintenant temps de prendre des mesures énergiques." Le syndicat souhaite qu'un maximum de stations soient fermées dans le cadre de cette action. Le message doit aussi passer au Royaume-Uni, semble-t-il. EG Group est une entreprise britannique qui possède des stations-service dans plusieurs pays.

Dans les stations d'autoroute, les restaurants resteront également fermés. Il s'agit de restaurants tels que Burger King ou Starbucks, qui sont également exploités par EG. À Kruibeke et Heverlee, il s'agit de stations Esso, et à Saint-Ghislain, d'une station-service Texaco.

En outre, il y a certainement des actions dans les petites stations de Brasschaat et de 's Gravenwezel, où une action a déjà eu lieu au début du mois. Là, le magasin reste fermé.

Selon BBTK et ACV Puls, la consultation de mardi n'a abouti à rien. Les syndicats ont réclamé une augmentation des chèques-repas, une indemnité dominicale et une prime, mais la direction n'a proposé qu'une "harmonisation". Selon Kiggen, les anciens contrats devraient renoncer, pour que les nouveaux obtiennent plus.