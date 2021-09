Solvay crée un nouveau type de recyclage pour les emballages alimentaires

L'entreprise a voulu miser sur une recherche de solution plus durable, tout en assurant la qualité de conservation de l'emballage.

Les chercheurs de Solvay ont développé un nouveau procédé pour le recyclage des emballages alimentaires en PVDC (polychlorure de vinylidène), annonce mardi le groupe chimique belge. Le PVDC est une matière utilisée dans la fabrication d'emballages à propriété barrière pour des produits alimentaires, des boissons ainsi que des produits à usage médical. "La technologie de recyclage développée par notre équipe de recherche nous permet d'obtenir un PVDC recyclé dont la qualité répond aux exigences strictes imposées aux matériaux en contact indirect avec les aliments et permettant ainsi une boucle fermée de recyclage", se réjouit Yves Vanderveken, responsable du portefeuille de projets en recherche et innovation chez Solvay.

L'entreprise a voulu miser sur une recherche de solution plus durable, tout en assurant la qualité de conservation de l'emballage. "Les excellentes propriétés barrières du polymère de spécialité de Solvay contre l'humidité, l'oxygène et pour la préservation des arômes expliquent son emploi dans des applications essentielles qui permettent de préserver les aliments et de réduire le gaspillage alimentaire", précise encore le communiqué. "Une dégradation de ces propriétés rendrait son utilisation caduque."

La découverte de ce procédé ouvre la possibilité de tester la recyclabilité sur d'autres types d'emballage contenant du PVDC, ponctue l'entreprise.