Air Belgium ajoute une nouvelle destination exotique en vol direct au départ de Bruxelles

Après Curaçao, la Martinique et la Guadeloupe au départ de Charleroi, la compagnie belge étoffe son offre de destinations ensoleillées pour cet hiver.

La compagnie aérienne belge Air Belgium assurera une liaison entre Brussels Airport et la République dominicaine durant l'hiver prochain, annonce mercredi le tour-opérateur Corendon, qui affrètera ces vols. Dès le 15 décembre prochain, le voyagiste néerlandais s'envolera vers la République dominicaine. Ceci via un vol direct à l'aller depuis l'aéroport de Zaventem jusqu'à Punta Cana et un vol retour avec escale à Curaçao. Tous deux seront assurés, à raison de deux fois par semaine, par Air Belgium, à bord d'un A330neo.

Début juillet, la compagnie avait annoncé l'acquisition de deux avions de ce modèle. Le premier sera mis en service sur la nouvelle route entre Brussels Airport et l'Île Maurice qui sera lancée le 15 octobre. Le deuxième appareil doit être mis en service pour la fin du mois de novembre et viendra renforcer le programme des destinations hiver 2021/2022 du transporteur.

Air Belgium desservait déjà Curaçao dans le prolongement des lignes depuis Charleroi vers la Martinique et la Guadeloupe, mais le fera désormais depuis Brussels Airport. Punta Cana est en revanche une nouvelle destination pour la compagnie basée à Mont-Saint-Guibert.