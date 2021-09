Samsung reçoit près de 40 millions d'euros d'amende pour avoir influencé les prix des téléviseurs

Le conglomérat de l'électronique et de la technologie Samsung a été condamné à une amende de plus de 39 millions d'euros par l'Autorité néerlandaise de la consommation et du marché (ACM). Selon ce régulateur, entre 2013 et 2018, l'entreprise sud-coréenne a influencé les prix pratiqués par les magasins pour ses téléviseurs, faisant payer les clients plus cher. Elle a systématiquement parcouru les offres en ligne de ses téléviseurs et fait pression sur les boutiques en ligne pour qu'elles augmentent les prix, ce qui n'est pas autorisé selon l'ACM.

Au cours de son enquête, l'ACM a découvert des pratiques non autorisées de Samsung chez sept détaillants qui proposaient les téléviseurs de la marque dans leurs boutiques en ligne. Si les prix de vente étaient inférieurs à ce que le géant sud-coréen souhaitait, ce dernier envoyait aux vendeurs des messages indiquant que le prix devait augmenter. Le personnel a présenté cela comme des conseils, mais selon l'autorité de marché, il ne s'agissait pas du tout de messages non contraignants.

Samsung est aussi intervenu lorsque des détaillants se sont plaints que des concurrents vendaient les téléviseurs de la marque à un prix inférieur. L'ACM a conclu, à partir du trafic WhatsApp et des courriels, que le groupe d'électronique a par la suite également demandé aux détaillants concernés de s'expliquer sur ces prix trop bas.

Les détaillants doivent déterminer eux-mêmes leurs prix, souligne l'ACM, mais ce n'était manifestement pas le cas ici. "Le comportement de Samsung a faussé la concurrence au niveau du commerce de détail et a entraîné des prix plus élevés pour les consommateurs."

En empêchant les prix des écrans plats de chuter trop rapidement, Samsung a protégé ses propres marges et celles des détaillants, a conclu l'autorité de régulation néerlandaise.