Canaries, Maroc, Egypte... Chez Brussels Airlines, les réservations s'envolent pour les voyages au soleil

Soixante-et-une destinations figurent au programme d'hiver de Brussels Airlines, communique jeudi la compagnie aérienne. Avec une légère croissance des voyages d'affaires semaine après semaine et une forte demande pour les voyages de vacances vers les destinations soleil d'hiver, elle s'attend à ce que l'hiver soit plus chargé que l'année dernière. Alors que la demande de voyages de loisirs vers des destinations de vacances typiques diminue généralement à la fin des vacances d'été, Brussels Airlines enregistre désormais une forte demande pour les destinations de vacances en automne également.

Parmi les destinations qui se rajoutent à l'offre durant l'hiver, on retrouve Kiev (Ukraine) à partir du 16 décembre mais aussi et surtout Lanzarote à partir du 31 octobre. De quoi renforcer la présence du transporteur sur les îles Canaries, où il desservira également Tenerife et Gran Canaria.

En raison de la forte demande pour les destinations soleil d'hiver, Brussels Airlines ajoutera en outre Hurghada à son réseau à partir du 31 octobre. Ce sera la première fois depuis mars 2020 que la destination égyptienne fait à nouveau partie de l'offre.

A noter encore l'arrivée de Marrakech (Maroc) dans le réseau de la compagnie à partir de la fin octobre, la poursuite des vols vers de très nombreuses destinations africaines et une augmentation "significative" des réservations pour les vols vers New York (JFK). Cela depuis l'annonce du gouvernement américain de lever l'interdiction de voyage actuelle en novembre pour les passagers entièrement vaccinés.