L'e-santé, secteur d'innovation pour les start-up du programme MoveUp

L’appel à start-up, qui avait été lancé le 1er septembre, est ouvert jusqu’au 3 octobre. Au terme de la sélection réalisée par une équipe d’investisseurs, d’entrepreneurs et d’experts dans le domaine de l’e-santé, une dizaine de start-up intégreront le programme.

Dans une optique d’Open Innovation, il offre la possibilité aux start-up de rencontrer des acteurs et experts du marché dans le but d’en accélérer le développement. En plus d’un programme de formation, coaching et mentoring, les start-up sélectionnées bénéficient d’un financement sous forme d'un prêt convertible allant jusqu’à 100.000€.

Plusieurs partenaires ont d’ores et déjà confirmé leur participation au programme pour collaborer avec des start-up, par exemple le groupe Jolimont, le CHU de Charleroi et le CHU Ambroise Paré. La société OncoDNA, spécialisée dans la médecine de précision pour traiter les patients atteints de cancer ou de maladies génétiques, a également confirmé sa présence. "On avait vraiment envie de s'entourer d'experts pour challenger les start-up et s'assurer qu'elles soient de qualité", explique Emilie Fockedey, directrice du programme.

La biotech Univercells rejoint quant à elle le programme en tant que marraine de cette 5e édition.

Challenger les start-up mais aussi permettre aux entreprises qui souhaitent innover de répondre à certains des défis auxquels elles font face en testant rapidement des solutions innovantes apportées par les start-up, c'est la particularité de ce programme. “C’est ce que nous souhaitons faciliter à travers MoveUp : une approche win-win pour accélérer le développement et la compétitivité des start-up et des entreprises” ajoute Emilie Fockedey.

Cette année, le programme d'accélération s'est concentré sur les entreprises belges. "Dans les autres éditions on recevait énormément de candidatures de start-up internationales", explique la directrice du programme. "L'objectif est de développer l'écosystème en Belgique."

Après avoir exploré avec succès les thématiques "villes intelligentes", "industrie 4.0" et "media industrie", cette nouvelle édition se concentre à nouveau sur la transformation numérique du domaine e-santé. Ce thème avait déjà été sélectionné lors de la troisième édition, c'est donc la deuxième fois que les start-up dans le domaine de l'e-santé peuvent bénéficier de ce programme. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Tout d'abord, le programme d'accélération est très proche des biotechs. "C'est un écosystème très important en Belgique." Ensuite, le contexte est favorable à la santé. "Au niveau du gouvernement wallon, la santé est devenue une priorité, c'est un domaine d'innovation stratégique très important", précise Emilie Fockedey.