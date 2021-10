Le groupe familial Bogart, propriétaire depuis 2018, des enseignes Planet Parfum en Belgique et Milady au Luxembourg a décidé de les rebaptiser afin d’homogénéiser son réseau international.

Planet Parfum change de nom et devient "April"

Les 97 points de vente et les 33 instituts de beauté des enseignes belge Planet Parfum et luxembourgeoise Milady vont, dès ce 1er octobre, changer de nom et devenir "April". C’est ce qu’a décidé son propriétaire, le groupe familial français Bogart.

Créateur de parfums et de cosmétiques depuis 1975, Bogart exploite déjà ses parfumeries sous le nom April en France, en Israël et aux Emirats Arabes Unis.

Il ne s’agit toutefois pas seulement d’harmoniser son réseau. L’uniformisation du nom s’accompagne en effet d’une nouvelles identité pour April. « Au-delà du nom April, nous focalisons nos énergies sur deux points forts : notre expérience et notre modèle de fabricant-retailer. (…) Nous souhaitons incarner le véritable réseau de proximité par un maillage nous permettant de couvrir tout le territoire et de devenir ainsi une référence pour toutes les Maisons partenaires de cosmétiques et parfums », souligne Cyril de Montesquieu, nouveau CEO Belux/France de April, cité dans le communiqué du groupe.

Consommer responsable

C’est aussi dans son organisation, ses engagements, sa communication qu’April veut innover, en mettant l’accent sur une approche novatrice (proximité, savoir-faire, conseil, fabricant-distributeur) et des services en lien avec les modes de consommation actuels (consommer local/responsable, engagements porteurs de sens, green corner, test de produits, programme de fidélité "You are April", charte graphique…).

Le repositionnement de l’enseigne, réalisé en collaboration avec l’agence belge Add Retail (logo, charte graphique, signalétique des magasins), sera décliné dans les prochains jours, bénéficiant d’une diffusion dans les supports radio, presse quotidienne, affichage et autres teasers.

De Cloquet à Bogart en passant par la CNP et Distriplus

Planet Parfum a été fondé en 1975 par la famille Cloquet. En 1998, la moitié des parts a été vendue à la Compagnie Nationale à Portefeuille d’Albert Frère. C’est à cette époque qu’est apparue l’enseigne Planet Parfum. La CNP a acquis la seconde moitié des parts en 2005. En 2007, elle s’est associée au holding Ackermans & van Haaren de Luc Bertrand pour créer le groupe Distriplus, réunissant ainsi les magasins Planet Parfum et Di. Groupe Distriplus que Bogart a racheté en 2018.

L’an dernier, Planet Parfum a réalisé un chiffre d’affaires de quelque 71 millions d’euros. De quoi peser 27 % dans l’activité du groupe français. L’enseigne a récemment ouvert trois nouvelles boutiques à Bruxelles (place Flagey), Boncelles et Sprimont.