Aldi s'apprête à tester un magasin sans caisse

La chaîne de supermarchés Aldi Nord, qui compte notamment dans son portefeuille les enseignes Aldi présentes en Belgique, testera l'an prochain à Utrecht un concept de magasin sans caisse. Si l'essai est concluant, il est probable que la formule soit reprise en Belgique, a fait savoir un porte-parole belge de la chaîne. Dans ce nouveau magasin, les achats sont calculés automatiquement grâce à une application et des capteurs qui détectent quels articles le client place dans son caddie. "Les clients doivent télécharger l'application et se constituer un profil. Ils scannent ensuite un code QR aux portillons à l'entrée du supermarché avant de faire de même en quittant l'établissement. La façon de faire ses courses ne change pas. Les capteurs repèrent quels articles sont placés dans la charrette et quels autres sont éventuellement remis en rayon. Le ticket de caisse est transmis par courriel", précise le porte-parole d'Aldi Belgique. Il n'y aura pas de caisse classique dans ce magasin concept.

"Le système n'utilise ni la reconnaissance faciale, ni le scan des yeux, ni les empreintes. Aucune caractéristique biométrique n'est requise", assure Aldi. "Le système ne fait que suivre les mouvements du client et de l'article."

La technologie a été mise au point par la société Trigo Vision.

Le concept sera testé à partir de l'an prochain à Utrecht. La période d'essai durera probablement 12 mois. Une procédure d'évaluation suivra et le groupe déterminera alors s'il adopte cette technologie dans d'autres pays ou d'autres villes néerlandaises. Une enseigne de ce type n'est donc pas attendue avant 2023 chez nous.