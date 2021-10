Découvrez toutes les infos start-up de la semaine

European Drone School

La start-up nivelloise European Drone School accélère. Spécialisée dans la formation pour pilotes de drones, elle est actuellement en train d'élargir son offre avec l'ambition de devenir leader en Europe. "À l'heure actuelle, il n'existe que des écoles de drones nationales et aucune européenne. Il y a donc clairement une opportunité à saisir", confie Matthieu Gérard, CEO et cofondateur de la société avec Stéphane Tilmant. Présente en Belgique et en Grèce, European Drone School souhaite proposer, dans les mois à venir, des cours en ligne dans dix autres pays européens. Pour y parvenir, la start-up vient de réaliser une augmentation de capital de 230 000 euros auprès de membres de BeAngels et du fonds Digital Attraxion. Les cours en ligne permettent non seulement de réduire les coûts, mais aussi de libérer, en grande partie, les élèves des contraintes spatio-temporelles. "On avait à coeur de proposer un service auquel les utilisateurs pouvaient faire appel sans se ruiner, et sans avoir à s'absenter du bureau", explique Matthieu Gérard. Les cours théoriques, accessibles depuis la plateforme, sont actuellement dispensés en anglais, avec sous-titrage disponible en grecque avant que d'autres langues, telles que le néerlandais, l'allemand, l'hongrois, le croate, le polonais, le finlandais, le portugais ou encore l'espagnol ne soient disponibles. Les cours pratiques, quant à eux individuels, sont dispensés par un instructeur local, qui se situe dans le pays de l'élève et qui parle sa langue. European Drone School se charge de sélectionner les meilleurs instructeurs européens parmi les professionnels actifs dans le secteur.

BeInfluence

La start-up bruxelloise fondée en 2017 par Thomas Angerer et Boris Kaisin continue à innover. Cette semaine, l'agence de marketing d'influence a lancé sa toute première application afin de faciliter la vie de ses créatrices et créateurs de contenus. L'application, à télécharger gratuitement sur l'Apple Store et Google Play, leur donne accès à tout l'écosystème BeInfluence. Les influenceurs pourront notamment consulter l'effet réel des campagnes auxquelles ils ont participé, connaître leur taux d'engagement moyen et avoir accès à tous les futurs projets auxquels ils aimeraient prendre part. "Notre objectif principal a été d'obtenir une expérience utilisateur optimale. Participer à des campagnes n'aura jamais été aussi facile grâce à l'app BeInfluence, indique Jérémy Bizien, full-stack developer chez BeInfluence. Les influenceurs peuvent dire adieu aux captures d'écran de leurs statistiques, aux envois de stories et publications par mail. Tout se fera automatiquement." La pandémie a été une réelle opportunité pour le marketing d'influence en Belgique et, en particulier, pour BeInfluence. Depuis mars 2020, la start-up est passée de 3 à 17 employés et a ouvert un bureau à Paris.

Shayp

Shayp, start-up lancée elle aussi en 2017 à Bruxelles, est devenue, à l'issue d'un marché public, le prestataire technique privilégié de la Société wallonne des eaux (SWDE) dans la cadre de leur nouveau projet EasyConso. Créé par la SWDE, EasyConso est un service permettant aux communes, aux collectivités et, de manière générale, à tout gestionnaire d'immeubles de maîtriser leur consommation et de faciliter leur gestion administrative. Shayp, fondée par Alexandre McCormack, a développé une solution innovante (un boîtier connecté au compteur d'eau et une plateforme en ligne) pour le suivi des consommations d'eau et la détection automatique des fuites à l'attention des gestionnaires d'immeubles publics et privés. La SWDE dessert environ 200 communes wallonnes.

Kotplanet

Le groupe Rossel a pris une participation majoritaire dans Kotplanet.be, l'une des cinq start-up sélectionnées à l'automne 2020 pour rejoindre le programme d'accélération MoveUp de Digital Attraxion consacré aux médias. "C'est dans le cadre de ce programme que nous avons été mis en contact avec Rossel et Sudpresse, se félicite Marina Evaristo, fondatrice et CEO. Les valeurs, la vision, la mission et l'équipe de Kotplanet ne changent pas, mais nous pouvons aujourd'hui porter Kotplanet plus loin et se projeter". Kotplanet se présente comme le premier site francophone belge centralisant tous les besoins et centres d'intérêt des étudiants. L'un des objectifs est de développer le site en Flandre.

Cronos Wallonia

Le groupe technologique flamand Cronos a décidé de se lancer en Wallonie. Depuis 1991, le groupe s'est donné comme objectif d'investir du temps, de l'énergie et des moyens dans des porteurs de projets afin de les aider à se développer et se lancer. Cronos offre aux membres de son écosystème l'accès à un des plus grands réseaux belges d'experts numériques. Pour accélérer cette dynamique et se rapprocher des entrepreneurs wallons, un hub numérique et plusieurs sociétés du groupe vont s'installer à Louvain-La-Neuve. Un déploiement à Namur, Charleroi, Mons, Tournai et au-delà est prévu dans les trois ans à venir. Jean-Marc Simoens, directeur du Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEI Louvain), se réjouit que, "via le lancement d'un Innovation Lab, Cronos Wallonia puisse rejoindre l'écosystème d'accompagnement de start-up existant sur le campus de Louvain-La-Neuve". C'est Etienne Goffin qui pilotera Cronos Wallonia.