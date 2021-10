Le directeur général de Rabobank quitte son poste

Wiebe Draijer quittera son poste de PDG de la banque néerlandaise Rabobank en octobre prochain. Son deuxième mandat de président du conseil d'administration prend fin le 1er octobre 2022 et il ne souhaite pas se rendre disponible pour un troisième mandat. On ne sait pas encore qui lui succédera. M. Draijer a rejoint le comité exécutif de la banque en 2014. Avant cela, il était président du Conseil économique et social, l'organe consultatif des syndicats et des employeurs.

M. Draijer, qui a suivi une formation d'ingénieur en mécanique, a pris ses fonctions après une période tumultueuse chez Rabobank. Un an avant son entrée en fonction, le PDG de l'époque, Piet Moerland, a été contraint de partir prématurément en raison du scandale du Libor, dans lequel des employés de la banque ont participé à la manipulation des taux d'intérêt que les banques se facturent entre elles. L'affaire a coûté à Rabobank des centaines de millions d'euros d'amendes. Une tâche importante pour Draijer était de restaurer la réputation de Rabobank.

Pour Marjan Trompetter, président du conseil de surveillance de Rabobank, il est encore trop tôt pour regarder en arrière car il reste encore un an à Draijer en tant que cadre supérieur. "Toutefois, un mot de remerciement pour le dévouement, les efforts et l'engagement de M. Wiebe s'impose déjà", a-t-elle déclaré dans une réaction. "L'annonce opportune de Wiebe nous donne amplement le temps de trouver un successeur digne de ce nom."