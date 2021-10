Ces pertes sont près de deux fois et demi plus importantes que ce qui avait été prévu par le club, qui s'attendait à subir des pertes de l'ordre de 200 millions d'euros en raison notamment de la pandémie.

Le FC Barcelone fait part d'une perte de plus de 480 millions d'euros pour l'exercice 2020-2021

Le FC Barcelone a enregistré pour l'exercice 2020/21 une perte de 481 millions d'euros et des dépenses record estimées à 1,136 milliard d'euros, a annoncé le club vendredi, en prévoyant toutefois un retour aux bénéfices dès cette saison. "Le bilan de la saison 2020/21, avec 631 millions d'euros de revenus et 1,136 milliard d'euros de dépenses présente un résultat de 481 millions d'euros de pertes, après paiement des impôts", a révélé le club catalan, en pleine crise sportive et financière.

"Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 19% par rapport à la saison précédente, passant de 955 millions d'euros à 1,136 milliard d'euros, chiffre record dans l'histoire du club", a ajouté le Barça, mettant à la disposition de ses socios (supporters-actionnaires) les chiffres de la saison passée.

Les revenus ont atteint 631 millions d'euros, soit 26 % de moins qu'en 2019/20 (855 millions) et 24 % de moins que le budget prévisionnel établi en amont de la saison 2020/21.

Pour l'exercice 2021/2022, et alors que le Barça pointe à la 6e place en Liga et est dernier de son groupe de Ligue des champions après deux rencontres, le club espagnol s'apprête à présenter un budget prévoyant un bénéfice de 5 millions d'euros à la fin de la saison.

Le club blaugrana espère obtenir des revenus à hauteur de 765 millions d'euros, soit 21% de plus que la saison dernière, grâce à la réouverture progressive des installations du club, dont le Camp Nou et les boutiques officielles.

Le FC Barcelone prévoit aussi des dépenses d'exploitation chiffrées à 784 millions d'euros "avec une réduction significative de la masse salariale sportive (-31 %)", grâce aux départs de gros salaires comme Lionel Messi et Antoine Griezmann cet été et aux efforts d'autres joueurs encore présents au club.