Le salon auto de Genève va faire son grand retour, après deux ans d'absence

Le salon de l'automobile de Genève fera son retour en février après deux ans d'absence, en version néanmoins réduite, dans un climat encore "fragile et incertain", a reconnu son directeur général dans un entretien publié vendredi par le quotidien suisse l'Agefi.

Lundi, la fondation qui chapeaute l'événement a donné son aval à la tenue du salon, a indiqué Sandro Mesquita, qui a repris la direction de ce salon en avril 2020, au quotidien économique et financier, estimant qu'il s'agit d'une décision "courageuse" dans le contexte actuel.

"Il y a d'un côté la situation sanitaire, et de l'autre les problèmes auxquels doit faire face l'industrie automobile comme la pénurie de semi-conducteurs qui met sous-pression la livraison et la production de nouveaux véhicules", a-t-il souligné.

Quelque 60 marques ont déjà confirmé leur présence, dont Audi, Renault, Skoda, Seat et KIA, les marques de prestige Bugatti, Rimac et Koenigsegg ou encore les nouveaux acteurs de la mobilité électrique urbaine, tels que le suisse Softcar, l'allemand E.go et le français Hopium, a-t-il détaillé.

Mais le nombre de participants pour cette édition, qui se tiendra du 19 au 27 février 2022, est très éloigné des 160 exposants qui avaient participé à la dernière édition d'avant-pandémie, avec de grands absents, dont Ferrari ainsi que Stellantis, propriétaire entre autres des marques Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Maserati.

Pas Bentley ni Lamborghini

"Dans le groupe VW, deux filiales manqueront à l'appel, Bentley et Lamborghini", a ajouté M. Mesquita.

Les organisateurs du salon sont "encore en attente de décision de certaines marques", a-t-il précisé, expliquant qu'il n'était pas concevable de sacrifier une troisième édition.

"Nous aurions pris le risque de perdre notre notoriété et peut-être même mis en péril celle prévue pour 2023", a-t-il défendu.

Avec la crise sanitaire, ce salon international de l'automobile avait dû annuler son édition de 2020, puis de 2021.

Pour accélérer son redémarrage, les organisateurs du salon automobile de Genève se sont alliés à Qatar Tourism, l'organisme de promotion du tourisme, avec qui ils compte créer un nouveau salon automobile de "renommée internationale pour le Moyen-Orient", a expliqué M. Mesquita.

Cette édition 2022 se tiendra sur place mais aussi en partie en ligne, comme le font désormais de nombreux grands salons.