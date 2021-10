Legal Studio, le Deliveroo du secrétariat juridique

Automatiser et harmoniser la gestion du secrétariat juridique en droit des sociétés, c’est l’objectif de la start-up Legal studio qui, grâce à sa plateforme Klea, facilite le travail des grandes entreprises à moindres coûts.

Tout a commencé il y a 4 ans grâce à l’ambition de trois jeunes bruxellois, Filip Corveleyn, le CEO de Legal Studio, Anthony Verhaegen et Bart Reyserhove. Diplômés en droit et en informatique, les cofondateurs, de par leurs premières expériences dans le monde juridique, se rendent compte qu’il est possible d’automatiser un grand nombre de procédés juridiques.

"Tout est parti du témoignage d'une cliente qui nous confiait qu'elle n'arrivait pas à gérer l'administration juridique de la société pour l'ensemble des filiales", explique Anthony Verhaegen. "Le droit des sociétés est différent selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Il faut donc souvent avoir recours à un cabinet d'avocat international mais cela coûte très cher sans être forcément efficace."

Par exemple, le départ d'un CEO entraîne un certain travail administratif si celui-ci est administrateur dans plusieurs pays. La start-up propose donc de prendre en charge ces opérations juridiques de manière transparente et à prix fixe. Selon les fondateurs, il est possible d'épargner jusqu'à 40 % des coûts juridiques et 60 % du temps. "On est une sorte de Deliveroo du secrétariat juridique", sourit Anthony Verhaegen. Après avoir commandé le service que vous souhaitez sur la plateforme, le suivi peut se faire en direct et en connaissant le prix. "Le processus est automatisé mais derrière il y a une équipe de 15 personnes qui assurent le suivi", précise le cofondateur. La plateforme est également connectée à des cabinets d'avocat indépendants dans plus de 80 pays. "Ceux-ci vérifient la conformité des documents avec le droit local et assurent les formalités de dépôts."

Retour à Bruxelles

Legal Studio vise des entreprises internationales qui comptent un certain nombre de filiales dans le monde et dont le chiffre d’affaires dépasse les 500 millions d’euros. La start-up travaille notamment avec une trentaine de clients dont Levi Strauss, Shell, Bpost, Lotus Bakeries ou encore Engie.

Même si le marché attire de plus en plus d'entreprises, les cofondateurs n'identifient pas de concurrence. "Nous sommes les seuls à offrir une solution intégrée de services et de technologie." Pour les trois entrepreneurs, le marché va doubler de taille entre 2021 et 2025.

Le prix du service varie selon le nombre de sociétés du client et de la localisation de celles-ci car certains pays sont plus compliqués que d'autres. "En Corée du Sud, par exemple, il faut des tampons à des endroits bien spécifiques sur certains documents", précise Anthony Verhaegen.

Initialement lancée en Allemagne, la start-up est revenue en Belgique, idéalement située sur l'axe Paris - Bruxelles - Amsterdam où se trouvent de nombreuses multinationales. "Bruxelles est une ville idéale pour notre marché car elle est internationale", souligne les cofondateurs. "L'Allemagne ça a été une douche froide. Notre service était trop en avance pour un secteur traditionnel."

Alors qu'elle avait levé 300 000 euros à ces débuts auprès des membres de Be Angels, la start-up fonctionne sur fonds propres et a "toujours été profitable", ce qui attire les investisseurs. "On est en réflexion pour le moment, on ne ferme pas la porte."

Avec un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros pour 2020, Legal Studio vise les 2 millions d'euros pour 2021 et affiche une volonté de croissance grâce à des nouveaux services, notamment un modèle SaaS (software as a service) via lequel elle propose l'accès à son logiciel sur la base d'un système de licence. "Pas question de rester une petite PME."