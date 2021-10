Lidl cesse de vendre du tabac aux Pays-Bas : en Belgique, on étudie la question

Aux Pays-Bas, Lidl cesse la vente de cigarettes et de tabac. La chaîne de supermarchés avait précédemment indiqué qu'elle supprimerait progressivement la vente de produits fumeurs et deviendrait le premier supermarché des Pays-Bas à ne plus vendre de tabac. Ce processus est désormais achevé. Lidl Belgique dit qu'elle "étudie" cette option. La décision du néerlandais Lidl de ne plus vendre de tabac remonte à 2018. À l'époque, le supermarché avait déclaré que les cigarettes et le tabac devaient être éliminés de toutes les succursales au plus tard en 2022. Au final, Lidl, qui compte actuellement 440 magasins aux Pays-Bas, a réussi à le faire un peu plus tôt que prévu.

"Après avoir annoncé cette mesure en 2018, nous nous sommes mis au travail pour supprimer progressivement la vente de cigarettes et de tabac", a expliqué une porte-parole. "Toutes les succursales que nous avons ouvertes ces dernières années étaient déjà non-fumeurs dès le départ. Le retrait progressif dans les magasins restants s'est déroulé sans heurts, ce qui nous a donné l'occasion de réaliser notre ambition de ne pas vendre de cigarettes et de tabac encore plus tôt."

À partir de 2024, les supermarchés des Pays-Bas ne seront plus autorisés à vendre des cigarettes, a annoncé le gouvernement l'année dernière. Les fumeurs ne pourront alors se rendre chez nos voisins du Nord que dans les stations-service, les magasins spécialisés et autres commerces, y compris ceux qui vendent des magazines. De cette manière, le gouvernement veut protéger les jeunes et les fumeurs en fin de vie contre la tentation de fumer et prévenir les achats impulsifs.

Lidl Belgique déclare dans une réaction qu'elle adhère à la législation belge, mais qu'elle étudie la possibilité d'arrêter de vendre des cigarettes et du tabac. Dans notre pays, des voix se sont déjà élevées ces dernières années pour demander l'arrêt de la vente des produits du tabac dans les supermarchés. En 2015, par exemple, le Haut Conseil de la santé a plaidé en faveur de cette mesure, mais pour l'instant, elle est autorisée.