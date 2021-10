Siemens BeLux change de CEO

Le nouveau cadre supérieur belge a déjà fait une longue carrière chez Siemens, où il a occupé différents postes en Belgique et à l'étranger.

Un nouveau cadre supérieur prend la tête de Siemens en Belgique. Sergio Molinari est à partir d'aujourd'hui/vendredi le nouveau CEO de Siemens BeLux. Il succède à Nicolas Petrovic, rapporte la branche belge du géant industriel allemand. Le nouveau cadre supérieur belge a déjà fait une longue carrière chez Siemens, où il a occupé différents postes en Belgique et à l'étranger.

À partir du 1er octobre, il assumera également le rôle de CEO de Siemens Belgique. Il était déjà PDG de Siemens Luxembourg et responsable des infrastructures intelligentes pour la Belgique et le Luxembourg. M. Molinari sera également président du conseil d'administration de Siemens nv, et administrateur de Siemens Mobility nv.

Siemens et Siemens Mobility emploient ensemble 1 113 personnes en Belgique et au Luxembourg. Le chiffre d'affaires s'élève à 458 millions en 2020. Le siège est situé à Huizingen, dans le Brabant flamand, près de Bruxelles. Siemens est une entreprise technologique active dans l'industrie, les infrastructures et les transports.