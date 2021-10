Accueil Economie Entreprises & Start-up Comment taper dans l’oreille des éditeurs de playlists Spotify Le jeune duo indie pop bruxellois Twin Toe a écrit sa chanson Lost in Playlists avec des noms de playlists Spotify dans les paroles, dans le secret espoir d’attirer l’attention des sélectionneurs de morceaux de la plateforme. Les playlists Spotify sont créées par de l’intelligence humaine, et non par des algorithmes comme on pourrait le penser. Frédéric Bouchar

Sand Between, Locked In, You and Me, Walking On Sunshine… Des noms plus ou moins familiers pour les quelques millions d'abonnés de Spotify et de ses playlists officielles. Qu'il s'agisse de découvrir de nouveaux talents ou d'écouter des morceaux correspondant...