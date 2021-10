La marque Thalys va bientôt disparaître : le siège de la société fusionnée avec Eurostar sera belge

Les opérateurs de TGV Eurostar et Thalys reprennent leurs projets de fusion, qui avaient été mis en suspens pendant un certain temps en raison de la pandémie. La société fusionnée aura son siège en Belgique et, à terme, la marque Thalys disparaîtra. Le journal français Les Echos l'a rapporté ce lundi et la nouvelle a été confirmée par Thalys à Belga. Concrètement, il y aura une nouvelle société holding, qui coordonnera Eurostar et Thalys. Il sera basé à Bruxelles. La société ferroviaire française SNCF aura une part majoritaire, tandis que la société belge NMBS aura une part de 18,5 %.

D'ici deux à trois ans, "Eurostar" deviendra la seule marque des trains à grande vitesse, écrit Les Echos.

Mattias Baertsoen, porte-parole de Thalys, confirme l'information du journal français. Il souligne qu'il s'agit toujours d'un projet pour l'instant. Il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir. Par exemple, le projet doit encore être soumis à la Commission européenne.

Le projet de fusion d'Eurostar et de Thalys (baptisé "Green Speed") a été annoncé pour la première fois en septembre 2019.