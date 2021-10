Le plus grand centre d'innovation logistique d'Europe ouvre ses portes à Niel

Dans le parc scientifique de Niel, Log!Ville, un centre d'innovation et de démonstration pour la logistique, a été inauguré ce lundi. Ce bâtiment, qui sera un lieu de rencontre pour les acteurs de la logistique désireux d'expérimenter les nouvelles technologies, est le plus grand de ce type en Europe. Log!Ville est une initiative du centre de connaissances flamand pour la logistique VIL, avec le soutien du Fonds européen de développement régional FEDER et de POM Anvers. Le bâtiment de 2 500 mètres carrés est un lieu de rencontre où les jeunes entreprises, les entreprises à grande échelle, les grandes entreprises et les institutions de connaissances peuvent travailler sur des solutions innovantes pour la logistique. Il peut s'agir de véhicules à conduite autonome, d'intelligence artificielle, de passeports numériques de produits, etc.

Le centre de Niel dispose d'une grande zone de démonstration pour tester les dernières applications. Les salles de réunion modernes doivent stimuler le partage des connaissances et la co-création entre les différents acteurs. Log!Ville coopère avec deux sites d'antennes en Flandre occidentale et dans le Limbourg.

Selon Kurt Van Donink, vice-président de la logistique européenne chez Nike et nouveau président de Log!Ville, le centre est le fleuron logistique de l'Europe. "Dans Log!Ville, 2 500 m2 d'innovation seront présentés et les entreprises pourront les utiliser elles-mêmes."

VIL a commencé les plans de Log!Ville en 2017, suite à une proposition de POM Antwerp. En mai 2019, la première pierre a été posée. Trente entreprises et institutions partenaires coopèrent.