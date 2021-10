Moins de salariés belges ont recours à une interruption de carrière : une conséquence du télétravail ?

L’interruption de carrière permet aux salariés belges d’interrompre leur travail à temps plein ou à mi-temps pendant une certaine période, via le crédit-temps et les congés thématiques, tels que le congé parental, le congé pour soins palliatifs et le congé pour assistance médicale.

Or, d'après une enquête menée par l’entreprise de services RH Acerta auprès de 260 000 travailleurs, cet été, 7 % des salariés belges ont fait cette démarche. Ceci correspond à 12 % de moins que pendant les été 2019 et 2020.

©Acerta

"L'une des raisons principales est la percée du télétravail, devenu obligatoire ou fortement recommandé ces derniers temps. Le télétravail et le travail à domicile ont permis aux travailleurs de trouver plus facilement un meilleur équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, explique Nathalie Florent, Senior Consultant chez Acerta Consult. Si de courtes interruptions sont possibles, l'interruption de carrière structurelle n'est plus nécessaire pour certains travailleurs".