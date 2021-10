Bpost doit chercher un nouveau directeur financier

La directrice financière Leen Geirnaerdt a décidé de quitter l'entreprise et de donner un autre tournant à sa carrière, a indiqué la société postale dans un communiqué de presse mardi. Geirnaerdt, qui était directeur financier de bpost depuis 2019, quittera l'entreprise à la mi-novembre. Un cabinet de chasseurs de têtes a été chargé de rechercher un nouveau directeur financier. Il doit contribuer à soutenir la "transformation à venir du groupe et à aligner les coûts sur la référence du secteur".

En attendant qu'un nouveau directeur financier soit choisi, l'équipe financière, qui rend compte à Mme Geirnaerdt, assurera la continuité des activités.

Le PDG Dirk Tirez remercie Mme Geirnaerdt pour ses efforts et fait confiance à l'équipe financière. "Nous sommes prêts pour notre plus grande priorité des prochains mois, qui est de gérer efficacement le pic de fin d'année", déclare-t-il dans le communiqué de presse. "Dans l'intervalle, nous poursuivons sans tarder notre transformation pour devenir un partenaire logistique de commerce électronique complet et à l'épreuve du temps pour les clients, les citoyens et les employés."