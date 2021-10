L’entreprise belge Utexbel lance un procédé de recyclage à l'échelle industrielle unique en Europe

A l'occasion de la conférence internationale Close the Loop (qu'elle organisait), la société belge Utexbel a annoncé l'arrivée de Dr. Green. Derrière ce nom aux accents écologistes bien prononcés se cache "une nouvelle ligne de vêtements hospitaliers durables à base de produits textiles recyclés".

"Dr. Green est un produit entièrement circulaire : des vêtements hospitaliers usagés sont transformés en fibres à une échelle industrielle, avant d'être retransformés en vêtements hospitaliers finis. Utexbel est le premier acteur européen à déployer ce procédé à l'échelle industrielle. L'entreprise a délibérément choisi de maintenir la production au plan local et collabore pour ce produit avec Van Moer (expert en vêtements de travail), la société de travail sur mesure Arcor (traitement du textile), Terre (spécialiste du recyclage des vêtements) et Delorge, responsable du démêlage du textile", détaille l'entreprise basée à Ressaix (Hainaut).

La Belgique, mais aussi l’Europe

Concrètement, Utexbel "a pour objectif de transformer 1 000 tonnes de matériaux en deux millions de mètres de tissu d'ici 2025", ce qui représente tout de même 750 000 pièces de textile. "Avec cette production, le Dr. Green représentera donc 15 à 20 % de la production d'Utexbel."

"Les premières discussions avec les hôpitaux et les partenaires sont en cours et les réactions sont d'ores et déjà très enthousiastes", déclare Johan Dewulf, directeur commercial d'Utexbel.

L'entreprise voit grand et ambitionne d'installer Dr. Green sur l'ensemble du marché européen, avec un intérêt certain pour "les pays voisins et scandinaves comme débouchés à l'exportation". "Nous croyons dans la force de ce produit et nous nous concentrons spécifiquement sur les marchés qui ont une attention accrue pour le développement durable et la chaîne courte", conclut Johan Dewulf.