Logistics Nivelles : nouvelle réunion entre syndicats et direction dans 15 jours

Le premier conseil d'entreprise organisé dans le cadre de la procédure Renault a mis en présence mardi la direction de Logistics Nivelles et les représentants des travailleurs. Un calendrier a été fixé pour la suite de la procédure et le prochain conseil d'entreprise est prévu le mercredi 20 octobre. Une première série de questions a déjà été posée à la direction. L'objectif du front commun syndical est de prouver la viabilité du site de Nivelles. Kuehne+Nagel, dont dépend Logistics Nivelles, avait annoncé il y a deux semaines son intention de fermer les entrepôts de Nivelles dans un an et de licencier les 549 travailleurs.

Pour les syndicats, démontrer que le site de Nivelles est viable passe notamment par une remise en activité rapide des entrepôts, alors que les travailleurs sont actuellement en chômage pour force majeure, après plusieurs jours de grève qui nécessitent une remise en ordre et une vérification des normes avant de reprendre les expéditions de marchandises vers les magasins Carrefour.

"Nous voulons l'apaisement, mais nous nous posons certaines questions. La direction n'a pas encore communiqué vers les travailleurs sur le chômage économique, ce sont les syndicats qui l'ont fait. On nous parle de problèmes d'assurances à régler avant de redémarrer l'activité alors que le personnel, lui, est prêt. L'échéance a été fixée au 12 octobre pour reprendre le travail mais cela ne nous semble pas normal que cela prenne autant de temps", affirme le permanent CNE Didier Lebbe.

Du côté du Setca, on espère que le "sec", c'est-à-dire le traitement des produits d'épicerie, pourra reprendre avant le 12 octobre. "La priorité, c'est la réouverture du site. Pour l'instant, la discussion est courtoise mais quand la direction lit certaines réponses à nos questions, il faut encaisser... Nous sommes à l'écoute mais en réalité, nous sommes tous dégoutés", indique le permanent Setca Pascal Strube.