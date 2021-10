Changement de propriétaire pour Marcassou ou encore Aoste : Ter Beke reprend les activités du groupe Sigma

L'entreprise de Flandre orientale Ter Beke a annoncé qu'elle reprenait les activités de Sigma en Belgique (Imperial) et aux Pays-Bas (Stegeman). Elle hérite ainsi de marques spécialisées dans les produits de boucherie comme Marcassou, Justin Bridou, Bistro ou encore Aoste, ainsi que de six sites de production : cinq en Belgique (Lievegem, Cornby, Amando, Dacor et Champion) et un aux Pays-Bas. Les sites précités et leurs travailleurs poursuivront leur activité habituelle, assure le groupe alimentaire belge.

"Unir nos forces avec Imperial et Stegeman nous permettra (...) de mieux répondre aux tendances du marché alimentaire, telles que l'importance accrue du snacking et l'adoption de produits végétariens et à base de plantes", commente Piet Sanders, CEO de Ter Beke.

La multinationationale Sigma possède un portefeuille diversifié de marques de premier plan et exploite 70 usines et 210 centres de distribution dans 18 pays à travers quatre régions clés : le Mexique, l'Europe, les États-Unis et l'Amérique latine. En 2020, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 6,347 milliards de dollars et un Ebitda de 684 millions de dollars.

Ter Beke, de son côté, est spécialisée dans la production et la vente de charcuterie fine et de plats cuisinés, préparés sur 12 sites industriels en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Pologne et au Royaume-Uni. La société, cotée en Bourse, emploie quelque 2 650 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 717,4 millions d'euros en 2020.

L'opération de rachat doit toutefois encore être approuvée par l'Autorité de la concurrence. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.