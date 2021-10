L'entreprise autrichienne Greiner lance une nouvelle OPA sur la belge Recticel

Après une première tentative infructueuse en mai dernier, Greiner revient à la charge afin de reprendre l'entreprise belge Recticel. La société autrichienne informe par voie de communiqué qu'une nouvelle offre publique d'acquisition a été déposée auprès de la FSMA, le gendarme de la bourse belge. "Comme annoncé en mai dernier, Greiner a émis l'Offre à un prix de 13,50 euros par action. L'Offre porte également sur tous les droits de souscription émis par Recticel. Le prix offert pour chaque droit de souscription varie en fonction du prix d'exercice et de la maturité des droits de souscription et se situe entre 5,20 euros et 8,07 euros pour chaque droit de souscription", informe Greiner.

"L'étroite collaboration entre Greiner et Recticel qui résultera de la transaction permettra de réunir deux acteurs solides opérant sur des segments de marché adjacents, à savoir les mousses de confort et les mousses techniques, de renforcer l'industrie européenne de la mousse pour qu'elle puisse affronter efficacement la concurrence internationale et d’accélérer la croissance des deux sociétés."

Dans son communiqué, Greiner précise encore que la période d’acceptation s'étendra du 14 octobre jusqu'au 17 décembre.

Ce jeudi matin à l'ouverture de la Bourse de Bruxelles, l'action de Recticel s'échangeait à 14,10 euros.