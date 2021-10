Nouveau hub logistique pour le chinois Hongyuan Group à Zaventem : "C'est la porte d'entrée vers le reste du marché européen"

A Brucargo, la zone logistique de Brussels Airport, un nouvel entrepôt du prestataire de services chinois Hongyuan Group a été inauguré ce jeudi. Le groupe est actif à l'aéroport de Zaventem depuis octobre de l'année dernière. La croissance rapide de Hongyuan en Europe a rendu nécessaire l'extension des infrastructures de l'aéroport. Le nouvel entrepôt fait environ 8 000 mètres carrés. Actuellement, 40 personnes sont employées par Hongyuan à l'aéroport de Bruxelles. À l'avenir, jusqu'à 60 emplois supplémentaires seront créés, directement et indirectement. Les deux partenaires, Brussels Airport et Hongyuan Group, ont signé jeudi un "protocole d'accord" pour souligner leur vision à long terme.

"Nous avons choisi d'investir davantage à l'aéroport de Bruxelles car il s'agit d'un emplacement très stratégique", a déclaré Cling Guo, directeur général de Hongyuan Group Europe. "C'est la porte d'entrée vers le reste du marché européen. À l'avenir, nous voulons ajouter progressivement des lignes de fret internationales."

Les activités du groupe chinois sont axées sur le fret général et le commerce électronique. Il s'agit principalement du transport de vêtements, de produits électroniques et ménagers et d'équipements médicaux. Pour le transport, l'entreprise a jusqu'à présent utilisé des vols charter d'autres compagnies aériennes, mais à partir de 2022, elle travaillera avec ses propres vols à cette fin.

Hongyuan Group est le premier partenaire chinois à s'établir à l'aéroport de Bruxelles. Depuis 2018, l'entreprise est également présente à Liège. Elle s'y concentre principalement sur le commerce électronique. Au total, Hongyuan a assuré 1 180 vols de transport depuis son arrivée en Belgique. En raison de la croissance de la société, ce nombre devrait passer à plus de 1 700 vols par an à partir de 2022.