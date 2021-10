Près de 3 000 entreprises ont quitté Bruxelles en 2020

Bruxelles perd-t-elle de son intérêt pour les entrepreneurs ? Les dernières données de Statbel semblent en tout cas donner une certaine tendance. "En 2020, 1 708 entreprises bruxelloises ont déménagé vers la Flandre. Cela représente le flux migratoire le plus important : il est de 531 unités supérieur au nombre de migrations d'entreprises localisées en Flandre qui s'implantent à Bruxelles (1 177)", détaille ainsi l'organisme de statistiques.

Si le différentiel est moins important, un constat similaire concerne les transferts vers la Wallonie. "Les flux migratoires entre Bruxelles et la Wallonie sont moins importants, mais également déficitaires pour Bruxelles. 751 entreprises wallonnes ont déménagé à Bruxelles tandis que 1 116 entreprises ont quitté Bruxelles pour la Wallonie."

Au total, ce sont donc 2 824 entreprises qui ont quitté la capitale contre 1 928 qui s'y sont installées, soit un déficit de 896 entreprises.

Enfin, les transferts entre la Wallonie et la Flandre sont bien plus marginaux, analyse encore Statbel."Au total, Bruxelles est concerné par 83 % des échanges migratoires en Belgique. On constate seulement 529 mouvements de Flandre vers la Wallonie et 467 dans le sens inverse."